KRC Genk-kapitein Bryan Heynen trots na overtuigende winst tegen Antwerp, en komt nog eens terug op veelbesproken duel met Anderlecht

KRC Genk maakte na de veelbesproken wedstrijd tegen Anderlecht, een statement door met 3-0 te winnen van Antwerp. Bryan Heynen zag dat het goed was, en kwam nog even terug de wedstrijd van afgelopen zaterdag.

Racing Genk toonde een echte winnaarsmentaliteit tegen Antwerp. "Op alle vlakken was het goed. We gaven weinig tot niets weg. Ik denk dat er niet veel gemotiveerd moest worden. Iedereen was klaar om een reactie te tonen", reageerde Genk-kapitein Bryan Heynen.

KRC Genk wou met Munoz en Paintsil spelen, maar dat mocht niet. Toch kon de club zich er goed op voorbereiden. "Wat er beslist wordt ligt niet in de handen van de spelers. We gingen er allemaal van uit dat ze niet mochten meedoen."

Of de wedstrijd tegen Anderlecht nog opnieuw gespeeld zal worden, blijft maar de vraag. Bryan Heynen hoopt in ieder geval van wel. "We weten hetzelfde als jullie. Uiteraard hopen we dat we opnieuw kunnen spelen, maar het ligt niet in onze handen. We wachten af en we zien wel."