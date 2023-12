Kijkers Genk-Antwerp vielen van hun stoel, maar kregen intussen al excuses

Het lijkt erop dat er een probleem was met de uitzending van de wedstrijd tussen Genk en Antwerp tijdens Boxing Day in België. In de eerste minuten van het duel werd de uitzending plotseling onderbroken door een reclamepauze.

Op sociale media lieten de fans natuurlijk snel van zich horen en dat waren soms wel grappige reacties. Eleven/DAZN heeft snel na de uitzending excuses aangeboden voor dit incident. Uiteraard was het niet de bedoeling. Uiteraard hadden ook enkele fans op Twitter snel een link gelegd met de actualiteit. Ze vroegen zich af of de wedstrijd dan opnieuw gespeeld moest worden, verwijzend naar de klacht van Genk omwille van de scheidsrechterlijke fout. Eleven/DAZN: "Tijdens de feestdagen is het belangrijk om uw naasten te vergeven." Onze excuses voor de reclameonderbreking tijdens #GNKANT. Wij danken u voor uw begrip. 🙏 — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) December 26, 2023