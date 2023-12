Anderlecht-verdediger laat zich uit over transfergeruchten

RSC Anderlecht heeft 2023 afgesloten met een overwinning tegen Cercle Brugge. Paars-wit kan zich nu concentreren op de voorbereidingen voor de tweede seizoenshelft en de wintermercato.

Bij het naderen van de rust in de wedstrijd tussen Anderlecht en Cercle Brugge raakte Kilian Sardella geblesseerd. Louis Patris verving hem.

"Het was niet makkelijk om in de wedstrijd te komen, zeker niet voor rust. Ik deed wat ik kon, probeerde mijn duels te winnen en aanvallend bij te dragen. Ik ben best tevreden met mijn spel", vertelde Louis Patris in de mixed zone.

De eerste helft van het seizoen was niet makkelijk voor Patris. De 22-jarige speler, die in de zomer van OHL naar Anderlecht trok, begon in de basis, maar werd naar de bank verwezen toen Sardella begon op te vallen.

"Het is nooit makkelijk om van club te veranderen. Ik had een beetje moeite om me aan te passen. Ik heb wat tijd nodig, dan zien we later wel. Over het algemeen ben ik gewend geraakt aan de club en de spelers. Het enige wat ik nu nodig heb, zijn wat goede prestaties", vervolgde Patris.

"Bij de grote clubs speelt iedereen op een hoog niveau. Je moet jezelf meteen op hetzelfde niveau brengen. Anders is het je concurrent die speelt. Als hij goed speelt, is het normaal dat hij in de basis blijft."

Patris kwam dit seizoen slechts acht keer in actie in de competitie voor Anderlecht. Voor een speler die als een 'kraker' werd onthaald toen hij vorig seizoen zijn opwachting maakte bij OHL, is dat niet veel.

Sterker nog, de Duitse pers had het over een mogelijk vertrek deze winter. Schalke 04, de club die wordt gecoacht door Karel Geraerts, zou interesse hebben in Patris. De speler ontkende echter tegenover onze interviewer dat hij deze winter zou vertrekken.

"Ik ben momenteel hier bij Anderlecht. Geruchten interesseren me niet zo. Ik heb weer wat gespeeld, des te beter. We zullen zien hoe het gaat in 2024. Heb ik eraan gedacht om te vertrekken? Nee. Ik ben er nog maar net. Ik hoop dat ik in 2024 meer speel."