Alles wordt duidelijk: dit is waarom Burgess geen tweede geel kreeg en hands Vetlesen niet belangrijk was

Het onbegrip langs beide kanten was gisteren groot in Club Brugge-Union. Bij Club vroegen ze zich af waarom Burgess geen tweede geel kreeg bij de penaltyfout. Bij Union vroegen ze zich af waarom er überhaupt penalty werd gegeven nadat Vetlesen eerst hands maakte. Er is een simpele verklaring...

Scheidsrechter Jasper Vergoote floot in eerste instantie inderdaad voor de fout van Burgess op Vetlesen, maar dat was bizar omdat Vetlesen de bal twee keer met de hand meenam. De VAR bleek echter de juiste oplossing te hebben, weet HLN. De penalty werd achteraf niet gegeven voor de fout van Burgess, maar voor voorafgaand handsspel van Lazare. Die raakte de bal met de hand voor één van beide andere feiten. En dus kreeg Burgess geen geel voor zijn fout omdat die na de feiten gebeurde, net als het hands van Vetlesen. En zo is dat ook weer opgelost...