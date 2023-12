Speelde Union anti-voetbal in Jan Breydel? Het antwoord is duidelijk

Union SG speelde misschien niet zijn beste match van het seizoen tegen Club Brugge, maar kwam wel met een punt weg. Bij blauw-zwart werd er door de fans "anti-voetbal" geschreeuwd, maar daar zijn ze bij de Brusselaars niet mee akkoord.

Burgess maakte heel wat fouten, kwam weg zonder een tweede gele kaart en jutte het publiek nog wat op. "Zulke dingen horen gewoon bij het voetbal. Zolang het niet over het randje gaat en acceptabel blijft, is daar niks mis mee", vond doelman Anthony Moris, die wel rood kreeg.

Hij ging zelfs verder. "Zonder zulke fouten kan je geen wedstrijden winnen. Het hoort erbij zolang het binnen de limiet blijft. Club Brugge heeft in het verleden ook titels gewonnen zonder braaf te zijn en zonder goed voetbal."

Dat ze anti-voetbal speelden, werd door Cameron Puertas met klem ontkend. "Dat klopt helemaal niet. We wisten dat het hier moeilijk zou worden om te komen voetballen. We wilden gewoon winnen. Dat we daarvoor niet ons beste voetbal konden bovenhalen, maakt niet uit."