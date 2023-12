Scheidsrechter geeft uitleg waarom er geen hands was van Lazare of Vetlesen en Burgess geen rood kreeg

Het Professional Referee Department gaf de nodige uitleg bij de penaltyfase in de topper tussen Club Brugge en Union SG.

Scheidsrechter Jasper Vergoote gaf een strafschop na een overtreding van Christian Burgess op Hugo Vetlesen. Dat gebeurde in de 56ste minuut.

Thiago zette de strafschop om, maar de vraag was waarom er een penalty kwam. Op het moment zelf was daar geen duidelijkheid over.

“Het was de meest cruciale en moeilijke beslissing in de wedstrijd”, vertelde scheidsrechter Vergoote. “Op het veld zie ik twee keer een accidenteel handspel.”

“De fase gaat door en Burgess maakt een strafschopovertreding. Die geef ik en dat communiceer ik ook aan de VAR. Die bekeek vervolgens de mogelijke fases van handspel en zag dat zowel bij Lazare als Vetlesen het contact van de buik kwam.”

Bij Club Brugge hadden ze ook een tweede geel verwacht voor Burgess, maar die kwam er niet. “Omdat hij de bal tracht te spelen. En dan is het per definitie geen gele kaart voor een penaltyovertreding. Ook de fase zelf beoordeel ik als een onvoorzichtige overtreding, niet als roekeloos.”