'Club Brugge neemt deze beslissing over vervanger van Buchanan'

Tajon Buchanan lijkt zo goed als vertrokken bij Club Brugge. Blauwzwart heeft ook zijn beslissing klaar over een vervanger.

Tajon Buchanan zit al twee wedstrijden niet meer in de selectie bij Club Brugge. Er wordt hard gewerkt om een transfer naar Inter Milaan rond te krijgen.

Het dossier zit in een stroomversnelling en zou eerstdaags helemaal rond zijn. Buchanan heeft al een persoonlijk akkoord met de club, er wordt volop onderhandeld over de transfersom.

Volgens Het Laatste Nieuws is er in het Jan Breydelstadion ook al duidelijkheid over de vervanger van de Canadees. Die komt er namelijk niet.

Met Maxim De Cuyper, naast Bjorn Meijer, heeft Club Brugge voldoende materiaal in huis om het vertrek van Buchanan op te vangen. Ook Kyrian Sabbe is een optie, hij keert na Nieuwjaar terug na een lange blessure. HLN ziet ook een optie in Denis Odoi.