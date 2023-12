Analist velt treffend oordeel over antivoetbal van Union en Burgess tegen Club Brugge

Club Brugge en Union SG bleven steken op een 1-1-gelijkspel. Een echte topper kon je de wedstrijd niet noemen.

Club Brugge begon met veel moed aan de topper tegen competitieleider Union SG, maar zeker na het doelpunt van de bezoekers en nog meer na de gelijkmaker van blauwzwart bleef het maar een heel flauwe vertoning.

“Club Brugge-Union leek meer op een arena met gladiatoren”, zegt analist Bert Sterckx op Sporza. “De wedstrijd is verloren gegaan in weken die symbool zouden moeten staan voor vreedzaamheid. Het was het betere loopgravenwerk. De tweede helft was zelfs niet om aan te zien.”

De fans van Club Brugge konden zich niet vinden in de manier waarop Union SG speelde. “Een luid Jan Breydelstadion keerde zich heel uitdrukkelijk tegen de manier van voetballen van zijn tegenstrever. ‘Antivoetbal’, klonk het. Het doel heiligde de middelen bij Union.”

Met als exponent Christian Burgess die voor velen met een tweede geel vroeger had mogen gaan douchen. “Hoe harder je op hem roept, hoe meer hij wordt uitgescholden, hoe meer hij er lijkt van te genieten.”

“Het is een man met 3 gezichten: zachtaardig en sociaal geëngageerd naast het veld; op het veld heeft hij het imago van de beenharde, nooit opgevende verdediger en langs de andere kant dat van de irritante man die je gewoon zelf een schop wil geven als tegenstrever – en laat nu net dat zijn wat hij wil uitlokken”, gaat Sterckx verder.

“Trekkend, duwend, duikend, het publiek uitdagend, flirtend met de uitsluiting: dat was zijn match. En daarmee was hij misschien wel de meest resultaatbepalende speler bij Union”, klinkt het nog.