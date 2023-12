René Vandereycken ziet weer een vreemde uitleg van arbitrage bij penaltyfase Club Brugge

Club Brugge speelde dinsdag 1-1 gelijk tegen Union SG. Blauwzwart kwam langszij een strafschopdoelpunt van Thiago.

Club Brugge en competitieleider Union SG deelden dinsdag de punten in de topper van de twintigste speeldag in de Jupiler Pro League. Een duel waarin er volgens René Vandereycken een rode kaart had moeten komen voor Christian Burgess van Union SG.

“Burgess is in mijn ogen een schitterende speler. Hij krijgt veel kritiek omdat hij de tegenstander provoceert, maar dat hoort erbij”, klinkt het in Het Nieuwsblad. “Een hatelijke speler voor de tegenstander.”

Burgess neemt heel veel risico’s in zijn spel. “Niet dat hij vaak brutale fouten maakt waarvoor hij rechtstreeks rood zou moeten krijgen. Maar hij flirt wel geregeld met een tweede gele kaart. Die had hij tegen Club moeten krijgen voor zijn strafschopfout op Vetlesen.”

Al zou de penalty gegeven zijn voor handspel van Lazare. “Maar waarom verklaart de scheidsrechter na de match aan Simon Mignolet dan dat ‘de overtreding niet brutaal genoeg was voor een tweede gele kaart’?”

De ref van dienst zei niks over het handspel van Lazare tegen Mignolet. “Zeg dan toch gewoon dat het om een eerdere fase gaat. Dat is weer typisch de Belgische arbitrage”, besluit Vandereycken.