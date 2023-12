Degryse haalt verwoestend uit over penaltyfase in Club Brugge-Union SG

Ook de topper tussen Club Brugge en Union SG bleef niet gespaard van kritiek op de ref en de VAR. En ook hier ging het om een strafschopfase.

Marc Degryse wil zwijgen over de scheidsrechters en de VAR, maar uiteindelijk kan het ook na de laatste speeldag opnieuw niet.

“Wat die penaltyfase betreft... Ik wil niet te veel woorden vuil maken aan de arbitrage deze keer, maar toch een paar. Er moet meer duidelijkheid zijn als de VAR iets beslist. Was het hands van Lazare of een penaltyfout van Burgess? Dat eerste, bleek achteraf”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Degryse vindt dat er openlijk gecommuniceerd moet worden. Dat is bijvoorbeeld al zo in andere sporten en zou ook moeten kunnen voor het voetbal.

“Maar waarom moet dat zo lang duren vooraleer wij dat te horen krijgen? Het was een overbodige discussie, je kan zo veel frustratie voorkomen. Er moet toch iemand die boodschap kunnen overbrengen naar het stadion én naar de spelers? Zij verdienen een uitleg.”

Er zijn mogelijkheden genoeg, zo oordeelt Degryse. “Via de scheids of de VAR is de vierde official toch snel op de hoogte, zou ik denken? Alles moet veel sneller gaan, en het is de taak van de arbitrage om duidelijkheid te scheppen. En niet pas 24 uur later.”