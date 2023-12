Zo ontsnapte Thiago na de match tegen Union SG aan een rode kaart

Thiago is dinsdagavond ontsnapt aan een rode kaart. Hij was na affluiten betrokken bij een opstootje.

Thiago kreeg het na het laatste fluitsignaal aan de stok met Lapoussin. Hij ging ook in de aanval tegen de grensrechter. Verschillende mensen van Club Brugge hielden hem weg en duwden hem uiteindelijk de catacomben in.

Er was achteraf te horen dat hij een rode kaart gekregen had, maar dat is niet het geval geweest, zo bevestigt VTM-journalist Jarno Bertho op zijn sociale media.

De scheidsrechter van dienst liet aan de verantwoordelijken weten dat Thiago rood zou krijgen als hij niet terug op het veld kwam… om zijn gele kaart in ontvangst te nemen.

“Thiago kreeg gisteren na affluiten geen rood, maar geel. Spits liep naar binnen, maar moest kaart nog krijgen”, klinkt het bij Bertho.

“Ref gezegd dat hij terug naar buiten moest komen om kaart te ontvangen. Anders rood. Is teruggekeerd, geel ontvangen, protocol is zo gevolgd en kous is af.”