Charleroi-coach Felice Mazzu euforisch na overwinning tegen KV Mechelen: "Spelers hebben getoond dat ze met mij verder willen"

Het was een opgeluchte Felice Mazzu die verscheen voor na de wedstrijd tegen KV Mechelen. De coach van Charleroi was blij met de solidariteit binnen de ploeg.

Felice Mazzu maakte, zoals wel vaker, allerlei emoties door tegen Mechelen. Maar uiteindelijk zorgde de 3-1 overwinning ervoor dat Charleroi op gelijke hoogte komt met RWDM, net boven de rode zone.

Tijdens een interview na de wedstrijd was de Charleroi-coach vol lof over de reactie van zijn spelers: "Ik wil ze gewoon feliciteren, ze hebben getoond dat ze ballen hebben. Het is een mooie reactie na de kritiek, die soms terecht was, maar niet voor alles", vertelde hij bij Eleven.

"De spelers hebben getoond dat ze met mij verder willen. De methodes zijn allemaal goed als je wint en niet goed als je verliest. Ik aanvaard de kritiek en de analyses, ik hou me rustig en ik blijf vooruit gaan voor de club en voor de groep."

Mazzu wilde geen van zijn spelers speciaal noemen, maar hij was wel blij met de reactie van Adem Zorgane, die twee keer scoorde en een volledige wedstrijd speelde: "Ik ben erg blij voor hem na de moeilijke tijden die hij heeft doorgemaakt."