Voorzitter van OH Leuven spreekt supporters moed in en heeft nieuws over nieuwe CEO

De voorzitter van OH Leuven heeft op de website van de club een soort van kerstboodschap gebracht.

OH Leuven had het seizoen wel anders voorgesteld. “Het spreekt voor zich dat onze positie in het klassement niet overeenkomt met onze verwachtingen dit seizoen”, zegt voorzitter Aiyawatt Srivaddhanaprabha.

“Voetbal is onvoorspelbaar. In een competitie als de Jupiler Pro League waar alle ploegen aan elkaar gewaagd zijn, kan een periode van slechte vorm meedogenloos worden afgestraft. Maar het momentum in voetbal werkt in beide richtingen.”

Hij spreekt de fans alvast moed in. “Eén goed resultaat kan het startpunt zijn van een mooie reeks. Als we maar bij elkaar blijven en vechten voor hetzelfde doel. Onder leiding van Oscar Garcia werkt onze nieuwe coaching staf naar dat doel toe. En de evolutie van het team de voorbije wedstrijden is bemoedigend.”

“Het valt niet te ontkennen dat in deze situatie punten prioritair zijn, maar punten en overwinningen zijn gebaseerd op prestaties en ik heb er alle vertrouwen in dat die gaan komen. We moeten karakter en persoonlijkheid tonen op het veld. Tijdens de laatste elf wedstrijden moeten we vechten voor elk punt zodat we ons in de best mogelijke positie zetten om ons doel te bereiken.”

Zoektocht naar CEO

“Buiten het veld is de zoektocht van de club naar een CEO bijna afgerond en we hopen de kandidaat binnenkort aan jullie voor te stellen. De aanstelling van de juiste persoon voor zo een belangrijke leidinggevende rol bij de club is een verantwoordelijkheid waarin we veel tijd hebben geïnvesteerd, gezien het belang ervan voor onze langetermijnvisie voor OH Leuven.”

“Ik wil ook graag mijn dank betuigen aan Chris Vandebroeck, een man met OH Leuven in zijn hart die op ons verzoek naar voor stapte om de voorbije maanden te fungeren als interim-CEO. Chris handelt altijd in het belang van de club en ook bij de komende overgang zal hij een belangrijke rol spelen.”