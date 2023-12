Vanhaezebrouck beseft dat hij een groot probleem heeft: "Hij is onvervangbaar"

Hein Vanhaezebrouck heeft de laatste match van het jaar voor de laatste keer met zijn volledige kern kunnen spelen. In januari zal hij heel wat internationals moeten missen. Maar eentje gaat hij nog meer missen dan de anderen.

Vanhaezebrouck ziet straks heel wat jongens naar de Africa Cup of de Asian Cup vertrekken. Voor dat laatste toernooi is Tsuyoshi Watanabe natuurlijk geselecteerd voor Japan. En dat wordt een enorme aderlating. "Watanabe is heel uitzonderlijk. Een veldspeler die alle minuten speelt voor zijn team. Dat is heel straf", aldus Vanhaezerbrouck.

"Hij deed dat bij Kortrijk en dan gaat hij naar een club die ook meestrijdt in Europa en hoewel hij nu twee matchen per week moet spelen, slaagt hij daar nu ook bij ons in. Wata is heel sterk, super professioneel. Wellicht is hij voor ons het grootste gemis: hij is onvervangbaar.”

Hij luidt dus nogmaals de alarmbel, want hij wil een vervanger. “We zullen iets moeten vinden om hem te vervangen. Je hebt niemand die dat kan invullen wat hij kan. Zonder hem zullen anderen ook meer in de problemen komen en zal dat ook meer opvallen. Watanabe lost het vaak heel simpel op."