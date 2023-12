Gent in 2024 kampioen? Vanhaezebrouck en Tissoudali hebben elk hun visie op de komende maanden

KAA Gent blijft maar winnen en pakte ook op bezoek bij KV Kortrijk de volle buit. Daardoor sluiten ze het jaar 2023 af op een knappe derde plaats. Wat is er mogelijk in 2024? De meningen lopen een beetje uit elkaar, ook intern.

Hein Vanhaezebrouck wil voorlopig niet te ver vooruitkijken: "De play-offs? Het is december en we weten wat er in januari gaat gebeuren. Dan moeten we veel spelers missen. Voorspellingen zijn nu absoluut voorbarig."

Zeker gezien er een aantal belangrijke spelers zullen vertrekken, mag puntenverlies niet uitgesloten worden. "Misschien kunnen we in februari realistisch nadenken waar het eindigt", aldus Vanhaezebrouck. De coach van de Buffalo's kan dezer dagen op zoek naar mogelijke vervangers op de arbeidsmarkt en zal dus weinig echte vakantie hebben.

Tarik Tissoudali wil mooie dingen laten zien met Gent, ook in play-offs

Tarik Tissoudali - die normaliter naar de African Cup of Nations trekt met Marokko - droomt wél al van mooie resultaten dit seizoen. "We willen zo dicht mogelijk bij de eerste plaats komen en zover mogelijk wegraken van de zevende plek."

"We spelen mee in de topwedstrijden en moeten klaar zijn tegen de play-offs. Ik heb vertrouwen in dit team, vertrouwen dat we iets moois kunnen laten zien", aldus nog Tita Tovenaar. De eerste maanden van 2024 worden belangrijk voor de Buffalo's.