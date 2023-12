🎥 Tarik Tissoudali is alweer van belang voor Gent en legt uit waarom hij ging vieren met de supporters

Tarik 'Tita Tovenaar' Tissoudali maakte op bezoek bij KV Kortrijk opnieuw indruk. Hij scoorde twee keer en zorgde zo voor het verschil - al waren het niet meteen de moeilijkste doelpunten uit zijn carrière. Ook coach Hein Vanhaezebrouck was een tevreden coach.

Tarik Tissoudali maakte opnieuw indruk volgens de cijfers en scoorde liefst twee keer. Twee intikkertjes, na cadeautjes van Kortrijk-doelman Tom Vandenberghe. "Lelijke doelpunten moet je ook maken om aan een mooi aantal te komen", kon er een lachje vanaf bij de aanvaller van de Buffalo's.

Die zich vervolgens een heel gelukkige Buffalo toonde en zelfs ging vieren met de supporters, wat dan ook meteen leuke beelden opleverde. "De cirkel van 2023 is rond. De supporters hebben ons een heel jaar gesteund, dan is het leuk om met hen op verplaatsing te kunnen vieren."

Ook Hein Vanhaezebrouck was tevreden na de driepunter bij Kortrijk: "Je kan op veel manieren de drie punten pakken, al is winnen altijd ideaal. Maar met de hele wedstrijd controle en een duidelijk plan, dat is voor mij een geweldige manier."

"Er was nooit sprake van onderschatting en op een moeilijk veld en in moeilijke omstandigheden hebben we het goed gedaan. Het is perfect uitgedraaid, het was duidelijk wat we wilden doen en dat hebben we ook uitgevoerd."