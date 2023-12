Bij KV Kortrijk lijken ze de handdoek te gooien, pechvogel van de dag reageert: "Hopen op play-off 3"

KV Kortrijk kon sinds eind oktober niet meer winnen. Dinsdag verloren ze in eigen huis nog van KAA Gent na twee blunders van doelman Tom Vandenberghe. Met acht punten achterstand op een veilige plaats en nog maar tien wedstrijden te spelen, is hun lot voor april en mei al zo goed als bezegeld.

Vandenberghe loste tegen Gent twee keer een bal en twee keer werd het afgestraft door Tissoudali. “Vandaag hebben we de wedstrijd verloren door mijn fouten”, gaf hij toe bij Het Nieuwsblad. “Ik weet het zelf ook dat ik in de fout ging en dat is zuur."

"Bij zowel het eerste en tweede doelpunten zag ik er niet goed uit en dat is jammer, want de fans hadden een leuke tifo in huis. Dit was misschien wel mijn slechtste wedstrijd voor KV Kortrijk, terwijl ik een goed seizoen speel. We moeten als spelers nu naar onszelf kijken. We moeten eens goed in de spiegel kijken, ook ik."

Voor de reguliere competitie lijken ze bij Kortrijk de handdoek te werpen. "Nu is het voor ons hopen op Play-Off 3, dat is onze enige redding op dit moment. Ik wil natuurlijk niet te negatief klinken, maar we staan er gewoon niet goed voor en daar moet je dan ook niet flauw over doen. Als je in Play-Off 3 twee matchen na elkaar kan winnen, dan is er weer geloof en sluit je meteen weer aan."