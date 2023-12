Ons kerstcadeau, met spelers van Gent, Club, Anderlecht, Genk, Union én een paar grote verrassingen

Zoals elke week presenteren we u ons 'Elftal van het Weekend'. Al is het deze keer natuurlijk meer een elftal van de midweek door het kerstvoetbal. Met daarbij toch ook een paar opvallende namen van diverse ploegen.

Doelman

KV Kortrijk ging met de billen bloot en verloor zijn wedstrijd met 3-0 bij Cercle Brugge. Toch was een speler van de hekkensluiter de man van de match. Zonder doelman Tom Vandenberghe was het mogelijk 10-0 geweest.

Verdediging

Achterin kiezen we voor drie spelers. Watanabe stuurde en reguleerde de verdediging bij KAA Gent tegen OH Leuven, terwijl MacAllister steeds meer dé sterke man van Union SG achterin aan het worden is - al lopen andere spelers als Amoura en Puertas natuurlijk meer in de kijker.

Sardella werd dan weer iets centraler uitgespeeld voor Anderlecht tegen Gent, maar ook hij hield zich meer dan staande in de topper. Zeker in de eerste helft haalde hij nog een paar keer de angel uit een kans voor de Limburgers.

© photonews

Middenveld

Op het middenveld konden we niet naast Théo Leoni, die de sterkhouder was van RSC Anderlecht en met een doelpunt een assist voor het verschil zorgde in de wedstrijd tegen Genk. Aan de kant van de Limburgers speelde Bilal El Khannouss dan weer een prachtige wedstrijd.

Geoffrey Hairemans was de man bij KV Mechelen en bekroonde een prachtige wedstrijd met een doelpunt bij de 3-0, terwijl Lemaréchal de drijvende kracht was van Cercle Brugge. Onder meer Puertas (1 goal), Gboho (2 assists) en Kums (2 assists) haalden het team nét niet.

Aanval

Voorin is het altijd interessant als je statistieken kan produceren. Zinckernagel of Bassette hadden gekund, maar komen uiteindelijk in de schaduw terecht van drie anderen die heel veel aandeel hadden in doelpunten voor hun teams.

Igor Thiago bekroonde een topmatch met een hattrick tegen RWDM, de ingevallen Stassin scoorde twee keer voor Westerlo bij Antwerp en Malick Fofana was goed voor een doelpunt, een assist, een aandeel in de twee andere doelpunten en vele kwieke dribbels.

Alles samen is dit ons kerstcadeau voor jullie: