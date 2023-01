Vanhaezebrouck vol lof: "Hij was het lichtpunt, neemt altijd verantwoordelijkheid" en "Zijn gezichtsveld wordt opnieuw breder"

KAA Gent heeft in eigen huis de punten weten te pakken tegen KV Kortrijk, al liep dat niet zomaar van een leien dakje. Al was er wel een opsteker.

Hein Vanhaezebrouck was kristalhelder na de wedstrijd: "De enige positieve dingen van deze wedstrijd zijn het resultaat en Julien De Sart. En dat mijn verdediging redelijk standgehouden heeft."

Om vervolgens de loftrompet te steken over Julien De Sart: "Hij was al een lichtpunt in Union met een iets betere tweede helft voor ons daar."

Verantwoordelijkheid

"Ik heb terug de Julien gezien die een match in handen neemt en het team in handen pakt en ballen verstuurd zoals we hem kennen. Dat deed hij nu vanaf minuut 1."

"Hij was maanden out en wilde soms te snel belangrijk zijn en dat lukte niet meteen. Maar hij voelt zich altijd verantwoordelijk en nu ziet hij opnieuw alles veel sneller. Zijn gezichtsveld wordt opnieuw breder met elke wedstrijd die hij speelt."