Vanhaezebrouck duidelijk ondanks zege: "Ons niveau is niet goed, sommigen moeten echt eens in de spiegel kijken"

KAA Gent hield de punten thuis tegen KV Kortrijk, maar daarmee was misschien wel alles min of meer gezegd. Echt genieten was het niet en dus was coach Hein Vanhaezebrouck streng.

"We kregen het moeilijk in de tweede helft en zelfs na de 2-0 op een uitbraak lieten we het na om het daarna uit te tikken", aldus Hein Vanhaezebrouck in zijn reactie.

"We slagen daar niet meer in. Het was moeilijk om balbezit te houden, voorin nog een duel winnen was al heel moeilijk."

Harken

"Het was harken, achter de feiten aanlopen en zelfs opletten dat er niet ergens nog een bal goed viel voor Kortrijk. Deze tweede helft was er eentje om snel te vergeten."

"We moeten naar de realiteit kijken: ons niveau is niet goed. Er zijn mannen die geen niveau meer halen, dat kan echt niet. Sommigen moeten echt eens in de spiegel kijken."