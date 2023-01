Opmerkelijk? Storck en Vanhaezebrouck zijn het eens over afgekeurde goal: "Snap het niet" vs "Ik was eigenlijk verrast"

KAA Gent haalde het in eigen huis met 2-1 van KV Kortrijk. Na de wedstrijd was er ook een en ander te doen over een afgekeurd doelpunt van De Kerels.

De Buffalo's kwamen snel op voorsprong, maar via Watanabe werd het snel 1-1. Maar dat was buiten de VAR gerekend, die het doelpunt afkeurde. "De gelijkmaker was voor mij een duidelijke goal, ik snap de regel niet op dat gebied", aldus coach Bernd Storck van Kortrijk. "Het was een vrije trap. De man die scoorde stond heel ver van de speler die uit buitenspel kwam, Ngadeu had die bal nooit kunnen raken. Maar dat is dan wat de ref zegt." Meevaller Een gevoel dat gedeeld werd door Hein Vanhaezebrouck uit het winnende kamp: "Ik zag niet onmiddellijk wat de reden kon zijn om het doelpunt te annuleren." "Kadri die vanuit buitenspel Ngadeu een beetje hinderde? Ik was eigenlijk verrast dat het doelpunt afgekeurd werd, dat was een meevaller voor ons."