Charleroi start 2023 met 6 op 6, Mazzu ziet veel "positieve punten", maar: "We moeten nog verbeteren"

Charleroi heeft een goede zaak gedaan in het klassement thuis tegen Cercle Brugge.

Charleroi was in de eerste helft de mindere van Cercle Brugge maar kon met een gelukje toch langszij komen net voor de rust. Vijf minuten na de rust ging Charleroi er dan op en over en gaf het niet veel meer weg in de tweede helft.

Charleroi-coach Felice Mazzu was tevreden over de veerkracht die zijn ploeg toonde. “We hadden het moeilijk, zeker in de eerste helft. We zijn er in geslaagd om terug in de match te komen. Om gelijk te maken en de match te winnen. Opnieuw met een goede mentaliteit”, zei hij bij Eleven Sports.

Charleroi pakt zo 6 op 6 en de invloed van Mazzu is stilaan merkbaar in de ploeg. “Zelfs toen we niet goed waren, hadden we meer kansen dan Cercle. Dat betekent dat er veel kwaliteit is, maar we moeten nog verbeteren. Er zijn veel positieve punten”, besloot hij.