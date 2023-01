Eupen verliest thuis van STVV en ziet degradatiespook stilaan opdoemen

STVV staat weer in de top acht, Eupen moet achterom gaan kijken.

Eupen en STVV wilden zich herpakken nadat ze vorige week in de slotfase punten lieten liggen. Eupen verloor van Charleroi, STVV slikte een late gelijkmaker tegen Standard. Beide ploegen begonnen met een positieve ingesteldheid aan de match, maar tot echte kansen kwam het niet.

Op het kwartier kon Magnée toch eens het eerste schot richting doel afvuren na een mooi actie van Charles-Cook. Ook STVV reageerde eens via Koita, maar zijn schot van ver ging net naast. Peeters was ook iets te nonchalant toen hij de bal over de lijn wou laten lopen, want Hayashi snoepte die nog af, Bruno kon net niet afwerken.

STVV net voor de rust op voorsprong

Net voor de rust was het toch raak voor STVV. Koita kapte naar binnen vanop links en zette dan laag voor, Gianni Bruno stond op de goede plek om zijn negende van het seizoen binnen tikken met een hakje. De beste ploeg stond op voorsprong.

Eupen moest komen in de tweede helft en probeerde dat ook. N'Dri en Charles-Cook testten doelman Schmidt eens en ook Christie-Davies deed dat, maar hij stond buitenspel. Uiteindelijk viel de goal aan de overkant.

Owngoal doet Eupen de das om

Bij de eerste hoekschop voor STVV legde Bruno de bal tot bij Koita en die dwong Davidson in de fout, 0-2. STVV stond op rozen. Eupen kon geen vuist meer maken en STVV kwam nog dicht bij de 0-3 via basisdebutant Dumont en alweer Bruno, maar het bleef 0-2.

STVV komt daardoor weer de top acht binnen en komt op gelijke hoogte van Westerlo. Eupen moet stilaan weer achteruit kijken en kan KV Kortrijk en Zulte Waregem nog over zich zien springen in de stand dit weekend.