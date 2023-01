OH Leuven bibbert nog even met tien tegen Westerlo, maar wint wel dankzij twee goals van Gonzalez in vijf minuten

OH Leuven heeft de eerste match van de twintigste speeldag gewonnen.

Westerlo ontving voor de opener van de twintigste speeldag OH Leuven. Beide ploegen startten fel aan de wedstrijd en Mendyl kreeg na twee minuten een dot van een kans voor OHL. Hij kreeg de bal in de zestien en kon uithalen, maar hij schoot toch nog een meter over. Westerlo was meteen gewaarschuwd.

Westerlo reageerde en kon via Foster en De Cuyper ook wel wat kansjes afdwingen, maar kon Cojucaru nooit echt bedreigen voor de rust. Ook OHL kwam niet meer in de buurt van Bolat. De 0-0 bij de rust was dan ook meer dan terecht en die rust was ook welgekomen.

Veel meer animo in de tweede helft

In het begin van de tweede helft begon OHL weer fel met invaller Kiyine en Thorsteinsson. Diezelfde Thorsteinsson legde na zo’n vijf minuten in de tweede helft de bal tot bij Mendyl met een hakje op links. Die kon laag voorzetten en Gonzalez kon zijn twaalfde van het seizoen binnen schuiven, een echte spitsengoal.

Kiyine probeerde het een paar minuten later met een schot van ver, Bolat bokste weg maar Gonzalez dook plots voor de doelman op. Bolat raakte de Spaanse spits in de zestien en de bal ging op de stip. Gonzalez zette zich ook achter de bal en trapte de 0-2 binnen. OHL stond op vijf minuten twee goals op voorsprong.

Westerlo moest nu echt gaan komen, maar slechts tien minuten voor tijd kon Nene de thuisploeg toch weer wat hoop geven met de aansluitingstreffer nadat een voorzet van Jordanov via Foster in zijn voeten belandde. Nene liet Cojucaru kansloos. Vijf minuten later ging Mendyl ook nog te fel door op Jordanov en hij kreeg meteen rood van scheidsrechter Smet. Westerlo kreeg nog wat meer hoop om toch een puntje thuis te houden.

Westerlo probeerde wel nog langszij te komen via onder meer Madsen en De Cuyper, maar echt dicht bij de gelijkmaker kwam het niet meer. OH Leuven wint zo voor het eerst na het WK, Westerlo slikt zijn eerste nederlaag in vijf wedstrijden.

OH Leuven komt tot op één puntje van Westerlo in de stand en staat nu ook weer in de top acht. Westerlo mist de kans om tot op één puntje van Club Brugge te komen.