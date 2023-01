Marc Brys en OHL zoeken ondanks zege tegen Westerlo nog naar versterking: "Er zijn zeker nog een aantal pistes"

OHL kon dankzij de overwinning tegen Westerlo opnieuw een plaatsje in de top acht veroveren.

OH Leuven kon na een gelijkspel en nederlaag na het WK nog eens winnen. De ploeg van Marc Brys staat zo voorlopig opnieuw in de top acht, al kan het STVV en Cercle Brugge nog weer dichterbij zien komen.

Marc Brys zag een wedstrijd met twee gezichten van zijn ploeg. "We spelen een verschrikkelijk slechte eerste helft, ondanks de grote kans na twee minuten. Tweede helft was het veel beter, zijn we heel sterk gestart met goede combinaties, twee doelpunten, drie vier grote kansen. Achteraan zijn we redelijk stabiel geweest, hebben we twee kansen weggegeven in de tweede helft", zegt hij bij Sporza.

Toch zoekt ook OHL nog naar versterkingen, want Brys ziet nog een manco in zijn ploeg. "Hoekschoppen blijven voor ons wel gevaarlijk, we hebben niet zoveel gestalte in de ploeg. Zoals elke goede huisvader zijn we nog steeds proactief op zoek op de transfermarkt. Er zijn zeker nog een aantal pistes", besloot Brys.