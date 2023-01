Westerlo-trainer Jonas De Roeck stoorde zich aan het spel van OH Leuven: "Zou mijn spelers nooit vragen om zo te spelen"

Westerlo verloor vrijdagavond thuis tegen OH Leuven.

Westerlo had thuis tegen OH Leuven het overwicht in balbezit maar kon daar in de eerste helft weinig kansen tegenover zetten. Kort na de rust kwam OHL na twee goals van Gonzalez op een dubbele voorsprong. Westerlo kon nog tegen prikken via Nene, maar geraakte niet verder.

"Ik kan mijn jongens heel weinig verwijten. We zijn vandaag afgestraft op een aantal foutjes. We wisten dat OH Leuven de bal aan ons ging laten en er was maar één ploeg die wilde voetballen vandaag. We hebben het hen ook wel moeilijk gemaakt, alleen de laatste pass was ongelukkig", zei Westerlo-trainer Jonas De Roeck bij Sporza.

De Roeck stoorde zich vooral aan de vele fouten en blijven liggen van OHL-spelers na de voorsprong. "Eens ze dan voorkomen kunnen ze hun geliefkoosde spelletje spelen. Ik vond het heel irritant, hoe het spel vertraagd werd door dingen die geen voetbalzaken zijn, ik zou mijn spelers nooit vragen om zo te spelen. Ieder zijn keuze", besloot De Roeck.