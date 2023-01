Winteraankoop Sor schenkt Racing Genk drie punten in mager zaterdagavond duel tegen stug Zulte Waregem

Racing Genk beleefde een lastige zaterdagavond in de eigen Cegeka Arena. Dankzij een vroeg doelpunt van Sor kwam Genk op voorsprong en die hielden ze ook vast tot aan het laatste fluitsignaal.

Met twee invalbeurten en 35 speelminuten achter zijn naam kreeg winteraankoop nog niet de kans om zich te bewijzen bij KRC Genk. Door de schorsing van Paintsil kreeg hij zijn kans in de basis bij de competitieleider. Samatta stond naast hem in de spits en Castro mocht starten op het middenveld omdat Vrancken ervoor koos om Onuachu en El Khannouss te laten rusten.

Na een tiental minuten leerde de Cegeka Arena Sor kennen. De vinnige Nigeriaan nam een hoge bal van Trésor fraai uit de lucht, passerde Di Miroshi én Derijck met twee snelle passeerbewegingen en fusilleerde daarna Bossut door de bal via de lat in doel te trappen.

© photonews

Genk op rozen, maar het was oppassen achterin voor de competitieleider. Vooral Vandevoordt moest enkele karen attent tussenkomen. Fadera toonde zich de meest actieve speler bij de bezoekers maar verder dan onderschepte voorzetten en één kopbal tussen de palen kwam Essevee niet.

Er kwam maar moeilijk vaart in de wedstrijd, ook in de tweede helft. Genk liet in de opgeningsfase het balbezit aan de bezoekers maar dat leverde slechts een halve kans van Gano op. Toch was de beste kans voor Racing Genk dat op de helft van Zulte Waregem in balbezit kwam. Samatta legde de bal achteruit tot bij de vrijstaande Trésor maar die trapte van dichtbij onbegrijpelijk over.

© photonews

Een kwartier voor tijd kwamen Onuachu en El Khannouss tussen de lijnen om de tweede treffer ta maken maar Genk miste de scherpte in vinnigheid in het aanvallende compartiment dat ze eerder dit seizoen al zo vaak etaleerden. Bij Zulte Waregem hadden ze enkele minuten na de kans van Trésor nog een mogelijkheid met Brüls maar Vandevoordt ging goed plat.

Zolang het verschil één doelpunt bleef, mocht Zulte Waregem blijven hopen op een punt of meer, tot in de laatste minuut. Want in de 95e minuut had Offor bijna de 1-1 aan zijn voeten maar Vandevoordt kon de voorzet eruit halen en in tweede instantie de bal nog met zijn andere hand voorbij Offor duwen.

Het mocht niet zijn voor Zulte Waregem, dat met opgeheven hoofd maar zonder punten terug naar West-Vlaanderen trekt en dus geen punten pakt in de degradatiestrijd. Bij Racing Genk zetten ze opnieuw druk bij achtervolgers Union en Antwerp die elkaar morgen treffen.