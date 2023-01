Matchwinnaar Sor zit niet verlegen om ambities uit te spreken: "Wil de titel winnen met Genk"

Afgelopen zomer probeerde Racing Genk Yira Sor al los te weken bij Slavia Praag maar tot een deal kwam het niet. In januari gingen de Limburgers opnieuw aankloppen in Tsjechië en raakte de deal rond. Bij zijn eerste basisplaats was het meteen raak voor de nieuwste Genkse aanwinst.

Door de schorsing van Paintsil kreeg Sor een uitgelezen kans om zich te bewijzen in de basis bij Racing Genk. Hij deed dat ook door zich tot matchwinnaar te kronen tegen Zulte Waregem. De Nigeriaanse winger scoorde het enige doelpunt in de moeizame overwinning van de competitieleider. "Het was een geweldige kans om me te tonen. Ik was enorm gemotiveerd en zo'n doelpunt maken is alleen maar goed voor het vertrouwen", klinkt het bij de matchwinnaar zelf na de wedstrijd. Het Genkse publiek mocht meteen smullen van een fraai doelpunt van Sor. Hij omspeelde twee verdedigers om dan de bal via de lat voorbij Bossut met zijn mindere linkse voet. "Ik weet dat ik 1 tegen 1 een actie kan maken. Maar het is wel een van de mooiste doelpunten die ik gemaakt heb met mijn linkervoet", glundert Sor. "Maar nu zullen de tegenstander en de fans misschien wel meer naar mij kijken meteen. Het is aan mij om beter te worden want ik wil met Racing Genk de competitie winnen", besluit Sor ambitieus.