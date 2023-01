Yira Sor spreekt over zijn transfer naar Genk: "Belde met Paul Onuachu erover"

Yira Sor opende tegen Zulte Waregem zijn rekening bij KRC Genk. Een doelpunt dat meteen een zege oplevert.

Afgelopen zomer stond hij al in beeld bij Genk, maar Slavia Praag hield toen het been stijf. Deze winter lukte het dan toch. “Het waren lastige maanden voor mij”, zei Sor nadat hij amper nog aan spelen toekwam bij Praag. “Ik liep een vervelende liesblessure op die me enkele maanden kostte. Ik heb geprobeerd terug in de ploeg te komen, dat werd moeilijk.”

De transfer lukte nu wel. “Genk bleef in mij geloven. Ze zagen iets in me. Zelfs toen ik niet top was, bleven ze met me bezig. Dat waardeerde ik. Na een goeie campagne in de Conference League had ik meerdere opties, maar ik zag Genk als de ideale plek om mij te ontwikkelen.”

“Ik belde met mijn landgenoot Paul Onuachu en die vertelde hetzelfde. De aanpassing verloopt intussen vlot, al ben ik fysiek nog lang niet 100 procent.”