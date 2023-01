Samatta kan niet scoren bij eerste basisplaats van het seizoen: "Wil vooral het team helpen"

Onuachu kreeg rust van Wouter Vrancken en dus mocht Ally Samatta nog eens opdraven in de spits. De voormalige Genkse topscorer kon echter niet scoren tegen Zulte Waregem, al speelde hij wel een verdienstelijke wedstrijd.

Samatta vertok als een publiekslieveling naar Aston Villa en wou in Genk zijn carrière dan ook herlanceren met een uitleenbeurt maar de Tanziaan kon voorlopig nog maar één keer scoren bij zijn comeback in Genk. Tegen Zulte Waregem kreeg hij voor de eerste keer dit seizoen een basisplaats.

"De coach beslist wie start. Vandaag was ik dat en natuurlijk wil elke speler ook zo veel mogelijk spelen maar ik snap het wel... Paul is aan een goed seizoen bezig en is topscorer. Maar ik zal me elke week voor de volle 100% geven", reageert Samatta na de 1-0 tegen Zulte Waregem.

Samatta scoorde niet maar hij kon wel twee assists achter zijn naam hebben staan. Trésor miste echter een torenhoge kans van dichtbij en Sor trapte wat overhaast op de doorgekopte bal van Samatta. "Het is jammer dat ik zelf niet heb kunnen scoren maar we moeten ook in functie van het team denken. Ik geef me altijd voor het team en hopelijk zal ik volgende keer wel scoren."

Nieuwkomer Yira Sor lijkt zich meteen goed geïntegreerd te hebben in de groep en was matchwinnaar met het enige doelpunt van Racing Genk. "Ik ben blij voor hem, het zal hem vertrouwen geven. Nu moeten we hard werken op training om meer op elkaar ingespeeld te raken", besluit Samatta.