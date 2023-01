Mbaye Leye verlaat Genk met opgeheven hoofd na nederlaag: "Moeten tegen hen de punten niet pakken"

Het lijkt wel of we na Nieuwjaar van een Zulte Waregem 2.0 kunnen spreken. Dankzij de winteraankopen heeft Zulte Waregem de operatie redding ingezet.

Na een week waarin gewonnen werd van KV Mechelen en STVV trok Zulte Waregem met vertrouwen naar het veld van de competitieleider. "We zijn eigenlijk 90 minuten goed geweest tegen de leider en een ploeg die veel kwaliteit heeft. Ze kunnen El Khannouss en Onuachu op de bank zetten en boeten niet veel kwaliteit in, dat wil toch veel zeggen", vertelt Leye op de persconferentie achteraf.

"We zijn ontgoocheld want we winnen niet maar we hebben wel een goede mentaliteit getoond. We wisten dat het lastig zou zijn om hier iets te rapen maar een flits van hen heeft het beslist."

Zulte Waregem trekt tijdens de midweekspeeldag naar Anderlecht en Leye hoopt daar Jelle Vossen te recupereren voorin. "Vandaag was voor hem te vroeg maar ik hoop hem wel te kunnen recupereren donderdag. We hebben nu wat ervaring nodig in de ploeg om ons erdoor te halen", hoopt de Essevee-coach.

Operatie redding mag dan wel ingezet zijn bij Zulte Waregem, ze staan nog steeds op plaats 17 in het klassement. Elk punt helpt en eentje tegen Genk zou dat ook zijn. "Maar het is hier niet dat we de punten moeten rapen", vindt Leye. "We nemen de positieve punten mee en hopen zo door te kunnen gaan", besluit hij.