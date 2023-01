Mbaye Leye is enige coach uit rechterkolom die niet ontslagen werd: "Unanimiteit binnen de kleedkamer"

De coacheswissels volgen elkaar bijzonder snel op in de Jupiler Pro League, maar Mbaye Leye blijft bij Zulte Waregem nog altijd op post.

Twijfelen aan zichzelf of bang zijn dat hij ontslagen zal worden heeft Mbaye Leye dit seizoen ondanks de positie van Essevee in het klassement van de Jupiler Pro League nog niet gedaan.

“We waren er ons op voorhand ook van bewust dat dit een moeilijk seizoen zou worden. Een scharnierjaar. Met veel nieuwe, jonge spelers. Met drie ploegen die naar 1B zakken”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

“Kijk, als je alles overschouwt, is het heel normaal dat ik nog steeds trainer ben van Zulte Waregem. CEO Eddy Cordier was tijdens de winterstop zelfs verrast dat er voor het eerst unanimiteit was binnen de kleedkamer. Alle spelers vonden dat we goed bezig waren.”

De versterking met Brüls en Vormer maakt het ook een pak gemakkelijker werken ondertussen. “We hadden gewoon een kwaliteitsinjectie nodig. Want elke goede kok heeft goede ingrediënten nodig om een lekkere maaltijd te maken.”