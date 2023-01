Een topwedstrijd waarin beide ploegen zich geen misstap kunnen veroorloven

Club Brugge tegen Anderlecht, een wedstrijd die vaak voor spektakel zorgt. Deze keer is het er één die beide ploegen maar beter kunnen winnen om een (grotere) crisis te vermijden.

De landskampioen kent in de reguliere competitie geen gemakkelijk seizoen, het staat amper vierde en zal de kloof van 18(!) punten op leider Genk snel moeten dichten als het nog kans wil maken op een vierde titel op rij. BIj de aartsrivaal in Brussel loopt het dit seizoen niet veel beter want de recordkampioen staat pas elfde.

Scott Parker liet verrassend Skov Olsen thuis voor de topper, de Deen zou kampen met een heupblessure. Topschutter Jutglà is er wél bij na een lichte knieblessure, maar verwacht wordt dat recordaankoop Yaremchuk aan de aftrap zal staan.

Anderlecht zal Refaelov (ex-Club Brugge) twee weken moeten missen door een blessure.