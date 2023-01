Bij Anderlecht geloven ze nog steeds dat Europees voetbal mogelijk is: "Punt geeft een vertrouwensboost"

Anderlecht-coach Brian Riemer heeft vier punten verzameld in de drie matchen die hij coachte. Die vier punten kwamen er dankzij twee own goals. Maar bij Zeno Debast leeft nog steeds het gevoel dat Europees voetbal mogelijk is.

Debast was het enige lichtpunt bij Anderlecht. Velen merkten op dat paars-wit hem beter op het middenveld zou kunnen gebruiken. Ook hij moest toegeven dat er een hele dosis geluk mee gemoeid was in Jan Breydel. "Dat is waar, maar ik vind ook dat we gestreden hebben. Dat ontbrak in de match tegen Union, hier gingen we tot het gaatje. Zonder supporters is het ook niet makkelijk."

Debast blijft geloven in een heropstanding, maar dan moet er nu tegen Zulte Waregem en Seraing wel zes op zes gepakt worden.“We ­geloven nog in Europees voetbal”, aldus de verdediger. “Een punt pakken in Brugge geeft een vertrouwensboost.”