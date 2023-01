Mignolet baalt na gelijkspel tegen Anderlecht: "Als we deze wedstrijd nog vier keer zouden spelen winnen we vier keer"

Mignolet en Club Brugge kregen nul schoten op doel tegen maar moesten alsnog de bal uit het net vissen na een eigen doelpunt van Mechelen: "Het is extra zuur"

De ontgoocheling was duidelijk af te lezen op het gezicht van doelman Simon Mignolet: "We moeten hier altijd winnen vandaag, zeker met de kansen die we gehad hebben. We hebben geen enkel schot tussen de palen geïncasseerd dat van Anderlecht kwam, dat is extra zuur. Je weet dat er in die laatste tien minuten altijd iets kan gebeuren hoewel we de hele wedstrijd gecontroleerd hebben. Wanneer er weinig punten worden gepakt is het logisch dat er twijfel heerst en dat voel je ook bij de supporters in het stadion. We blijven hard werken en onze positieve ingesteldheid behouden, meer kunnen we niet doen. Het is logisch dat er emoties zijn na deze wedstrijd maar we zullen onze analyse maken en gefocust zijn voor de volgende wedstrijd."

Mignolet gelooft Parkers' manier van aanpakken: "Vandaag hebben we het dominant voetbal gebracht zoals hij het wil. We hebben hier afgelopen twee weken op getraind en dat was vandaag duidelijk, als we deze wedstrijd nog vier keer zouden overspelen winnen we vier keer. We zijn een nieuwe weg ingegaan en dat heeft tijd nodig maar je merkt zijn inbreng. Hij doet heel veel dingen goed, dat zal lonen.