Vertonghen verdedigt Wouter Vandenhaute: "Dit doet hem nog het meeste pijn, dat moet iedereen eens beseffen"

Anderlecht mocht enorm blij zijn met een punt tegen Club Brugge. 'Een onverdiend punt', is het eerste wat in de gedachten opkwam. Maar in de situatie waarin paars-wit zit, zijn ook die welgekomen.

Jan Vertonghen was het daar ook mee eens. Eerlijkheid duurt het langst. “Als je het spelbeeld ziet, moet je blij zijn met een punt. Brugge zit ook in een moeilijke periode. Zij speelden wel goed en wij niet."

Vertonghen liet zich de woelige week wel niet te veel aan het hart komen. "Je krijgt wel dingen mee natuurlijk. Dat is normaal, maar ik denk dat we ons er vrij goed van kunnen afsluiten. We hebben ook een trainer die van buitenaf komt. Ik denk dat de stabiliteit er nu wel is."

“We willen werken, maar we geven nog te veel kansen weg. Het spelbeeld was niet goed, we zijn nog te slordig. Die tegengoal is ook weer iets tactisch dat op het veld iets beter kon opgelost worden door de spelers, al is dat ook wel de kwaliteit van Brugge op dat moment.”

Vertonghen verdedigde ook Wouter Vandenhaute. “Ik probeer me er ook vanaf te sluiten, ik kom hier gewoon om te voetballen. Ik heb er vertrouwen in dat de mensen die erover beslissen het beste met Anderlecht voorhebben. Ook Vandenhaute, ik kende hem al voor hij werkzaam was bij Anderlecht. Hij is gewoon een superfan. Hij wil net zoals iedereen dat anderlecht weer komt waar het hoort te staan. Dit doet hem nog het meeste pijn, dat moet iedereen eens beseffen."