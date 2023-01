Verbruggen blijft solide presteren: "Proberen ons af te sluiten van alles wat er gebeurt rond de club"

Tweede opeenvolgende match in de basis en Bart Verbruggen had zich opnieuw niks te verwijten. Meer nog, hij schudde één heel goeie redding uit zijn mouw en was voor de rest bijzonder solide, ook in het uitvoetballen.

Verbruggen had een dubbel gevoel na de match. Je zou voor minder... "Een punt is mooi meegenomen, maar we hebben het nodige geluk bij die 1-1. Daarna houden we dat nog goed vast. We zijn blijven gaan en dat is toch een pluim voor de jongens. Of ik tevreden ben? Dat is lastig. Vorige week tegen Union kon je niet zeggen dat het goed ging. Ikzelf ben blij dat ik mag spelen en ik kijk waar ik me kan verbeteren."

De huidige situatie in Neerpede is ook niet de makkelijkste. “Als ploeg probeer je je daar van af te sluiten, want voor ons ligt het werk alleen op het veld. We lezen ook wel eens wat en krijgen van onze familie wel eens iets doorgestuurd maar we proberen al onze focus op het veld te leggen."