Analist kiest tussen Roman Yaremchuk en Ferran Jutgla als spits bij Club Brugge

Tegen Anderlecht mocht Roman Yaremchuk bij Club Brugge in de spits starten. Na een uur werd hij gewisseld door Jutgla die al het hele seizoen betere prestaties kon voorleggen.

René Vandereycken vond bij Het Nieuwsblad dat Roman Yaremchuk heel aanwezig was, maar hij begrijpt dat de spits van Club Brugge door de situatie en het vertrouwen waarmee hij momenteel rondloopt, niet meteen een kans binnentrapt. De analist zag Yaremchuk enkele keren onnodig buitenspel lopen, maar zag wel een goede mentaliteit en werkkracht bij hem.

Het is mogelijk dat trainer Scott Parker hem het vertrouwen blijft geven en hem in de volgende wedstrijd weer opstelt, maar Vandereycken zou dat niet doen. Hij zou Jutgla opnieuw de voorkeur geven als hij terug helemaal fit is en op training weer in normale doen is.

Vandereycken vertelde nog dat Parker Yaremchuk dan een goede uitleg moet geven. Ook moet de trainer dan te kennen geven dat Yaremchuk minuten zal krijgen, waarin hij zichzelf kan laten zien. Zo kan hij op termijn brengen wat van hem verwacht wordt.