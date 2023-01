Nu al enorm veel druk op schouders Dreyer: Anderlecht heeft creativiteit en verticaliteit nodig

"Op 1 februari zal mijn team er heel anders uitzien dan nu", zei Brian Riemer in een interview met Eleven. De Deense coach bedoelde daarmee dat ze heel anders zullen voetballen en fysiek sterker zullen staan. Maar hopelijk voor hem krijgt hij er ook nog iets bij om dat te bewerkstelligen.

Riemer heeft intussen al Anders Dreyer erbij gekregen. Zijn 24-jarige landgenoot is tijdens heel zijn carrière gemiddeld bij 0,4 goals per match betrokken met 98 goals en 50 assists in 236 matchen. Da's een statistiek waar je als winger mee kan thuis komen. "Ik ken hem heel goed. Het is een heel klinische speler die veel goals en assists in de aanbieding heeft", aldus Riemer over zijn nieuwste aanwinst.

Dat zal ook nodig zijn, want Anderlecht heeft dringend nood aan creativiteit. Yari Verschaeren krijgt de motor maar niet in gang en zit aan twee goals en één assist dit seizoen. Veel te weinig voor de positie waarop hij speelt. De enige middenvelder die wel goeie statistieken kan voorleggen, Lior Refaelov, voelt de bui intussen al hangen. Hij is te duur om te houden en heeft zijn leeftijd tegen. Hoe gemotiveerd gaat hij straks nog zijn?

Extra spits, extra middenvelder?

Riemer lijkt Dreyer dan ook in steun van Silva nodig te gaan hebben. Of het moet zijn dat Anderlecht nog gaat toeslaan op de transfermarkt. Wouter Vandenhaute gaf aan dat er wel nog geld voor handen is, al weten we niet waar ze dat ineens vandaan gehaald hebben. Een extra spits is alvast geen overbodige luxe. In dat geval zou Dreyer op zijn beste positie als rechterwinger uitgespeeld kunnen worden.

De problemen van Anderlecht situeren zich momenteel grotendeels op het middenveld. Ashimeru, Diawara, Arnstad... Dat is allemaal te veel van hetzelfde. En Trebel zit wat in dezelfde situatie als Refaelov. Een nieuw contract hangt niet meteen in de lucht voor de Fransman. Mogelijk heeft Riemer dat signaal ook al gekregen en wil hij bouwen met de jongens die er mogelijk volgend seizoen nog zijn.

Maar dat zijn dus allemaal geen spelers die voor een vlotte opbouw zorgen. De uitdagingen zijn groot voor de Deense coach. Gelukkig heeft hij al aangegeven dat dat één van de redenen was waarom hij voor Anderlecht koos...