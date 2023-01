'A chain of command': zo wil Anderlecht de structuur invullen nu Vandenhaute 'niet-uitvoerend voorzitter' wordt

Sinds afgelopen weekend heeft Anderlecht een 'non executive president'. "Het kind moet een naam hebben", reageerden de supporters. Maar wat betekent dat nu voor de werking van paars-wit en hoeveel macht heeft Wouter Vandenhaute echt nog?

Een duidelijke 'chain of command', dat is wat Anderlecht beoogt met de nieuwe titel voor Vandenhaute. Die benadrukte zelf nog dat hij zelf voor de stap terug gekozen heeft en dat hij de verzuchtingen van de fans gehoord heeft. Maar wat is dat nu eigenlijk, een 'niet uitvoerende voorzitter'? Het betekent niet meer of minder dat hij de dagelijkse werking overlaat aan zijn ondergeschikten en dat hij daar controle op uitvoert.

Vandenhaute moet overzicht houden

CEO Non Sports, Kenneth Bornauw, krijgt de verantwoordelijkheid over alle sportieve en krijgt daar de vrije hand in, maar moet nog steeds verantwoording afleggen bij Vandenhaute. Hetzelfde geldt voor Jesper Fredberg. Beiden krijgen hun werkingsbudget en mogen daarmee handelen naar believen om Anderlecht beter te maken. Dat budget moet wel goedgekeurd worden door de Raad van Bestuur, waar Wouter Vandenhaute nog altijd in zal zetelen.

Het is eigenlijk wat duidelijkheid creëren in het organigram, maar Vandenhaute staat daar nog steeds bovenaan. Maar gaat hij zich daaraan kunnen houden? Vandenhaute die de teugels uit handen geeft en zich bijvoorbeeld niet meer gaat bemoeien met transfers, dat is tegen zijn natuur. Hij zal dus vertrouwen moeten uitstralen naar de sportieve omkadering die hij zelf gecreëerd heeft. Hijzelf heeft Fredberg immers met heel mooie woorden overtuigd om Anderlecht er bovenop te helpen.

Beide CEO's hebben elkaar nodig

Ook Bornauw zal hij dan zijn gang moeten laten gaan. De druk die er bijvoorbeeld op het departement marketing rust is de afgelopen maanden en jaren moordend geweest, horen we. Zij moesten in ondankbare - lees: sportieve barre tijden - ervoor zorgen dat er toch steeds meer geld gegenereerd werd. Het verloop binnen die dienst was dan ook enorm. Mede door de druk die Vandenhaute en Coucke voor hem legden.

Anderlecht moet zijn zaakjes op orde krijgen en de ene zal niet zonder de andere kunnen. Er moeten sportieve resultaten geboekt worden om sponsors te halen en aan boord te houden. Er zal geld moeten binnenkomen om een deftige ploeg te bouwen. Hopelijk kunnen ze dat nu dan zonder de dreigende schaduw van de voorzitter boven zich.