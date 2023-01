Riemer zag veel positieve zaken ondanks nul kansen: "Ik zag een team dat erin geloofde en dat voor de eerste keer fysiek klaar leek"

Als coach moet je je soms in bochten wringen om je team toch niet de grond in te boren. Brian Riemer ging als coach van Anderlecht met een punt lopen dankzij een own goal. Zijn vierde punt al dankzij een eigen doelpunt van de tegenstander nadat ook Charleroi een handje hielp.

Riemer wou echter vooral op het positieve hameren. "In de eerste helft deden we wat we vooropgesteld hadden: we hadden veel balbezit. Maar we konden wel geen kansen creëren. De kwaliteit in de laatste helft van het veld was niet waarop we hoopten. In de tweede helft was Club beter, maar na die goeie periode was ik blij met de reactie van de ploeg. Ze toonden mentaliteit en we vochten ons terug in de match de laatste 20 mintuen. Dit is een nieuw project en ik ben blij voor de jongens dat ze iets hebben om te tonen."

Riemer kon echter niet ontsnappen aan de naakte waarheid: Anderlecht kon geen enkel schot op doel laten noteren. "De kwaliteit om ons gevaarlijk te maken was er niet. Balbezit om het balbezit, dat is niet wat we willen. Maar ook: het is niet realistisch om hier tien kansen te willen creëren tegen deze sterke tegenstander. Ik kan er dus mee leven. Je weet ook dat hier 27.000 man zit en enkel ons bestuur om ons te steunen. Dat zijn allemaal omstandigheden die in rekening moeten gebracht worden. Voor de eerste keer sinds ik in België ben, zag ik ook een team dat fysiek klaar was. En dat doet deugd."