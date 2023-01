Analist breekt lans voor Trebel: "Zolang je hem betaalt, gebruik hem dan"

Het middenveld van Anderlecht was gisteren nergens tegen Club Brugge. Ashimeru, Diawara en Arnstad konden geen weerstand bieden aan de blauw-zwarte middenvelders en konden ook niets creëren. In Het Nieuwsblad pleit René Vandereycken voor Adrien Trebel.

Het was pijnlijk om te zien bij momenten. “Met de inbreng van Trebel kon Riemer een beetje rust brengen. Met één baltoets vindt hij vaak de vrije speler. Iets waar Anderlecht wel wat aan had. Dat verzorgde voetbal ontbrak in het eerste uur vaak. Als er orders zouden zijn om de jeugd de voorkeur te geven omdat ze van het loon van Trebel af willen, dan kan ik dat begrijpen, maar zolang je hem betaalt, kan je hem net zo goed gebruiken", vindt Vandereycken.

"De wissel van Silva voor Stroeykens begrijp ik dan weer veel minder. Een spits voor een spits, op zo'n moment moet je wel eens een risico durven nemen. Silva kwam niet in scoringspositie en Mignolet heeft geen enkele redding moeten verrichten, maar dat lag niet alleen aan de Portugees. Hij moet beter omringd worden. Misschien dat de komst van Dreyer daar verandering in kan brengen. Hij moet het scorend vermogen kunnen opkrikken. Zeker één van de prioriteiten.”