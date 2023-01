KV Mechelen kan vrijer ademhalen na zege tegen tien Kustboys

Voor KV Mechelen en KV Oostende stond een belangrijk duel op het programma, want beide ploegen kunnen dringend wel wat punten gebruiken in de strijd tegen de degradatie.

KV Mechelen wist zich deze week te plaatsen voor de halve finales in de Beker van België, maar operatie redding is minstens zo belangrijk - ook voor de Kakkers. En dus was het tijd om nog eens punten te pakken. Steven Defour recupereerde Coucke in doel, verder koos hij voor dezelfde namen als in Kortrijk.

VAR regeert het land

Bij de bezoekers méér redenen tot wisselen na de nederlaag tegen Seraing in eigen huis. Urhoghide en Ambrose verdwenen uit de basis van coach Thalhammer, ten koste van Medley en Mebude in de zoektocht naar punten.

Flipperkastvoetbal kregen we in de eerste helft, met slordigheden en ook de nodige kansen aan beide kanten. Amade viseerde eens de lat voor de bezoekers en Atanga mocht eens helemaal vrij naar Coucke toe zonder succes, bij de thuisploeg mocht er meermaals gejuicht worden ... tot de VAR tussenkwam.

Eerst maakte Hairemans de 1-0 door overhoeks binnen te koppen, wat later kreeg het een strafschop na een duw op Malede. Maar: in beide gevallen was er eerst heel erg nipt buitenspel in een eerdere fase gevonden. De VAR deed er (heel) lang over, maar de 0-0 bleef op het scorebord.

Bates maakt verschil

Tot Da Cruz na een vrije trap de rebound alsnog tegen de touwen kon drukken en zo Mechelen met een voorsprong naar de koffie stuurde. In de tweede helft probeerde Oostende de bakens dan weer snel te verzetten.

Atanga met een hakje tegen Coucke, Mebude met een lage schuiver tegen de paal aan. Het waren verwittigingen en toen kwam de gelijkmaker er via Tanghe alsnog en was het allemaal opnieuw te herdoen.

Uiteindelijk zou het Mechelen zijn dat via Bates op een corner van Hairemans toch de drie punten in eigen huis kon houden, Mebude kreeg bij de bezoekers nog rood op aangeven van de VAR in de slotfase. Mechelen kan zo wat vrijer ademhalen na winst in een zespuntenmatch, voor Oostende wordt de situatie steeds lastiger.