Coach en spelers na levensbelangrijke zege: "Helemaal gerust nog niet" en "Hopelijk nu vertrokken"

Als KV Mechelen ook nog zijn punten krijgt van het duel in Charleroi, dan komt er toch stilaan wat ademruimte voor de Maneblussers. Al rekenen ze zich nog lang niet rijk.

Als Mechelen de punten krijgt van de match tegen Charleroi, dan staan ze op 25 eenheden. En dan laten ze Oostende toch al op acht punten.

"Een duel tegen een rechtstreekse concurrent is altijd belangrijk", besefte Steven Defour na de zege tegen de Kustboys. "Zo'n matchen moet je winnen, de manier waarop maakt niet uit hoe."

Vertrokken

"Of we nu helemaal gerust zijn? Helemaal zou ik niet zeggen, het zal altijd met een schuin oog naar achteren kijken blijven. Maar als we deze kwaliteit blijven leveren, denk ik wel dat we er gaan geraken als we onszelf kunnen belonen."

Een gevoel dat ook leeft bij Hairemans: "We spelen veel wedstrijden, dus alles kan snel veranderen. Hopelijk zijn we nu vertrokken en kunnen we in de volgende matchen nog wat punten sprokkelen."