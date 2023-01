Steven Defour ziet werkpunten ondanks zege: "Plots het noorden kwijt" en "Daarin moeten we nog groeien"

KV Mechelen heeft in eigen huis gewonnen van KV Oostende in een erg belangrijk duel tegen degradatie. En zo mogen De Kakkers eindelijk opnieuw wat vrijer ademhalen.

In de eerste helft speelde Mechelen vrank en vrij, maar kreeg het af te rekenen met de nodige pech. Dat zag ook coach Steven Defour: "We spelen een vrij complete eerste helft, met kansen en goals."

"Met millimeterwerk zien we een goal afgekeurd worden en een strafschop die we niet krijgen. Op een counter komen we nog bijna op achterstand, maar we komen wel op voorsprong - al was 1-0 veel te weinig in de eerste helft."

Nerveus

"We hebben het na de rust niet afgemaakt en zijn opnieuw zeer nerveus geworden. We zochten naar stabiliteit, maar spelers erafhalen die goed in de match zitten is niet makkelijk. Ik was de grip kwijt op mijn middenveld, dus ik moest dat doen."

"We weten dat 1-0 voor ons vaak niet voldoende is. Soms zijn we plots het noorden kwijt. Ook na de 2-1 was het blijven zweten tot het einde van de wedstrijd. Daarin moeten we nog groeien en leren, volwassener gaan acteren."