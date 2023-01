Goots waarschuwt KV Mechelen voor euforie: "Strijd is nog lang niet gestreden"

KV Mechelen pakte zaterdagavond tegen KV Oostende een gouden driepunter in de degradatiestrijd.

Na de 2-1-overwinning tegen de kustploeg was de opluchting bijzonder groot Achter de Kazerne. “We zien nog niet het wervelende voetbal terug uit de periode van Wouter Vrancken, al gaat het met sommige jongens de goede kant uit”, zegt Goots in Gazet van Antwerpen.

De zege zorgt alvast voor wat ademruimte. “De kloof met Oostende is nu virtueel acht punten (met de drie punten uit de partij tegen Charleroi die er nog bijgeteld worden, red.). Dat is veel, al verwacht ik, na de uitstekende mentaliteit die ik heb gezien, dat veel ploegen zich nog gaan mispakken aan dit Oostende.”

Maar echt omhoog kijken is nog niet aan de orde. “KV Mechelen komt door deze zege tot op vijf punten van de top acht, al hink ik een beetje op twee gedachten. Als ik terugkijk op deze wedstrijd lijkt mij het belangrijkste voor KV toch vooral zichzelf safe spelen en natuurlijk die bekerfinale halen. Over de degradatiestrijd durf ik mij nog lang niet uitspreken. Met al die ploegen onderin die voortdurend punten pakken is de strijd nog lang niet gestreden, óók niet voor KV Mechelen.”