Union dendert voort en zet nu ook Antwerp opzij met 2-0

Wordt de titelstrijd een tweestrijd? Een voor een lijken de achtervolgers te moeten afhaken. Zondagnamiddag deelde Union een tik uit aan Antwerp door met 2-0 te winnen van de Great Old in het eigen Dudenpark. Vanzeir en Teuma zorgden voor de doelpunten.

Racing Genk won zaterdagavond tegen Zulte Waregem en dus wisten Union en ANtwerp wat ze moesten doen om de leider niet verder laten uitlopen: winnen. Union deed dat met Teuma en Vanzeir in de basis .Bij Antwerp werd er niet geroteerd in vergelijking met de vorige wedstrijden. Het enige verschil is dat Frey uit de selectie is gelaten bij Antwerp. Na zijn uitspraken na het bekerduel tegen RC Genk lijkt het Antwerp-verhaal van de Zwitser voorbij.

Union zet overwicht om in voorsprong

Union was de betere en meest gretige ploeg in de eerste helft maar het was wel Antwerp dat als eerste tot een schot kwam. Balikwisha vond na veel draaien ruimte om te trappen maar Mrois kon makkelijk pakken. De thuisploeg probeerde geaarlijk te zijn via de linkerkant met Boniface die zich geregeld liet uitzakken en samen met Lapoussin voor gevaar zorgde maar lange tijd was het vooral een wedstrijd van net-niet.

© photonews

Tot tien minuten voor de rust. Boniface was blijven liggen in de 16 na een contact maar er werd verdergespeeld. Teuma lepelde met het hoofd de bal voorbij de Antwerp-defensie richting Vanzeir en die trapte zijn 10e doelpunt van het seizoen binnen.

Antwerp beter na de rust

In de tweede helft leek Vanzeir al snel voor een dubbele voorsprong te zorgen maar Butez schatte de situatie perfect in en gooide zich net op tijd in de voeten van de Union-aanvaller.

© photonews

Antwerp nam de bovenhand in de tweede helft, iets wat ze in de eerste 45 minuten niet konden doen. Muja kwam opzetten van links en rechts maar toen hij neerging werd er niet naar de stip gewezen door Laforge en enkele minuten later lag Moris in de weg vanuit een schuine hoek.

© photonews

Union krijgt wel een penalty

Waar de bal niet op de stip ging voor Antwerp, gebeurde dat wel voor Union. Na een corner maakte Janssen met zijn lichaam een beweging naar de bal en raakte hij daarbij het leer met zijn hand. Teuma zette zich achter de bal en klopte Butez door het midden.

Antwerp moest zich wel gewonnen geven. Butez moest zich nog tonen op een laag schot van Lapoussin maar ook Moris moest nog een afstandsschot uit zijn doelvlak duwen om zijn netten schoon te houden.

Union is zo de enige ploeg uit de top 4 die het gat met leider Racing Genk gelijk houdt. Ze blijven op 7 punten van de leider. Antwerp volgt nu al op 13 punten en zal tot het inzicht moeten komen dat titelambies lastig zullen worden.