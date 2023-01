Alsof het niets is, blijft Union ongeslagen sinds 11 september: "Maar enkel prijzen worden onthouden en nu hebben we nog niets"

Teddy Teuma was de uitblinker bij Union na de 2-0 overwinning tegen Antwerp. De kapitein wist te scoren en gaf een assist voor Dante Vanzeir. Maar Teuma blijft wel voorzichtig.

"We hebben getoond dat we een heel sterk compact blok kunnen neerzetten om ok lastige wedstrijden naar onze hand te zetten", oordeelt Teuma na de wedstrijd bij Eleven Sports.

Union is in de competitie ongeslagen sinds 11/9, toen kwam RC Genk winnen in het Dudenpark. Een Europese nederlaag zorgt er voor dat Union over 20 wedstrijden slechts éénmaal wist te verliezen. "We mogen het niet normaal vinden dat we zo goed presteren. We moeten elke dag hard werken op hier te staan en wedstrijd na wedstrijd te presteren", klinkt het.

Die lange reeks is indrukwekkend maar voorlopig staat Union wel op 7 punten van leider Racing Genk. En in de beker moeten ze nog de dubbele confrontatie aangaan met Antwerp in de halve finale. "Daarom moeten we blijven doorgaan. Op het einde van het seizoen zullen enkel de gewonnen prijzen onthouden worden en niets anders. Voorlopig hebben we nog niets", is de Union-kapitein nuchter.