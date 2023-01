Degryse laat zich uit over 'zaak Frey': "Ik zou proberen hem aan boord te houden"

Bij Antwerp zat er geen Michael Frey in de selectie voor het duel met Union. De Zwitserse spits trainde heel de week individueel na zijn uitbarsting op Genk.

Daar liet hij weten dat hij zijn laatste match voor Antwerp gespeeld had. Marc Degryse raadt Antwerp intussen aan om de situatie toch nog eens goed te analyseren. "Stel je voor dat er wat gebeurt met Janssen: dan heeft Van Bommel niet veel meer achter de hand. De afweging die je moet maken is of Frey écht over de schreef ging of dat hij sprak in een moment van ontgoocheling", zegt hij in HLN.

"Veel clubs straffen hun spelers door hen uit de kern te zetten maar doen zichzelf zo ook tekort. Frey scoorde vorig jaar 24 goals en bewees tegen Club nog dat hij nuttig kan zijn als invaller. Als je hem niet gebruikt, is dat een gemis. Mocht ik Antwerp zijn, dan zou ik proberen om hem weer aan boord te krijgen. Dat lijkt me beter dan weer een transfer te doen."