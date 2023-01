Karel Geraerts looft het grote "strijdershart" bij zijn ploeg na winst in topper tegen Antwerp

Vorig seizoen deed Felice Mazzu het verrassend goed met Union. De trainer werd weggeplukt maar ook assistent Karel Geraerts die werd gepromoveerd tot T1 staat ook meer dan zijn mannetje.

Vorig seizoen werd Union vice-kampioen, dit jaar lijken ze ook in de top 2 te zullen eindigen. Voorlopig moeten ze enkel Racing Genk voor zich dulden. Maar wat de prestatie van Union nog wat specialer maakt is dat ze in de beker in de halve zitten én Europees groepswinnaar werden in de Europa League.

"We hebben vandaag alleszins alles moeten geven voor deze overwinning tegen Antwerp. De jongens hebben ervoor gevochten en zichzelg vaak gecorrigeerd want Antwerp probeerde langs alle kanten om iets te forceren bij ons. In de eerste helft zaten we goed kort op Stengs en Vermeeren zodat ze niet dominant konden zijn. We mochten hen geen rust geven aan de bal", oordeelt Geraerts bij Eleven Sports.

Geraerts looft vooral de prestatie van zijn spelers die het voor elkaar hebben gekregen om Antwerp te kloppen. "Ze zijn heel hybride en kunnen meer dan enkel hun eigen positie spelen. Er zijn afspraken wie waar moet staan en neem dan het strijdershart van de jongens erbij... Ook op training zijn we ermee bezig om een bepaalde cultuur te creëeren", verklapt Geraerts.